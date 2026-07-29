Названы главные признаки сильного износа тормозных колодок

Эксперт Никита Родионов перечислил три главных признака износа тормозных колодок

По мере износа тормозных колодок автомобиль начинает подавать водителю вполне конкретные сигналы: от скрипа до неожиданного поведения педали, напомнил технический директор Fit Service Никита Родионов. Игнорировать их не стоит – последствия могут ударить по кошельку и безопасности.

Первый и самый очевидный признак – посторонние шумы при замедлении.

« Тормозные колодки изнашиваются постепенно, и первый сигнал – звук системы безопасности. Если при торможении появляются скрип, визг или металлический скрежет, которых раньше не было, это почти всегда признак того, что фрикционный слой подошел к пределу», – пояснил Родионов.

Но дело не только в шуме. На деле изменения в отклике педали – не менее важный симптом. Если педаль вдруг стала мягкой, уходит глубже обычного или, наоборот, тормоза срабатывают слишком резко и непредсказуемо, эксперт советует проверить и колодки, и уровень тормозной жидкости. Отдельного внимания требует увеличившийся тормозной путь – он указывает как на износ накладок, так и на возможный перегрев или неполадки в гидравлической системе.

Кстати, обладателям легкосплавных дисков можно обойтись без сервиса: достаточно заглянуть в просвет между спицами. Родионов напоминает, что безопасный остаток фрикционного слоя составляет 3-4 мм. Если же накладка истончилась до 2 мм и менее, дальнейшая езда грозит повреждением тормозного диска.

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