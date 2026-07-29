Список автомобилей, допущенных к работе в такси, снова пополнили

Минпромторг включил в список авто для такси Jetour Dashing, Tenet T4L, T8, A8, Omoda C7 и Jeland J6

В Минпромторге России сообщили о расширении списка автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации такси. В него включены еще шесть моделей, сборка которых организована на территории РФ.

В официальном сообщении ведомства говорится, что в перечень транспортных средств отечественного производства, подпадающий под утвержденные параметры закона о локализации такси, добавлены модели Jetour Dashing, Tenet T4L, Tenet T8, Tenet A8, Omoda C7 и Jeland J6. Их выпуск локализован в России в рамках специальных инвестиционных контрактов (СПИК).

Соответствующее постановление Правительства уже подписано и опубликовано на портале правовой информации.

В министерстве уточнили, что обновленная версия перечня, включающая новые модели, соответствующие третьему критерию закона о такси, в скором времени появится на официальном сайте Минпромторга.

Ранее в перечень вошло 30 автомобилей таких марок, как Lada, Sollers, Evolute, Voyah, Москвич, UMO, Haval, Tenet и другие.

Напомним, федеральный закон, регламентирующий степень локализации машин, используемых в качестве такси, вступил в силу 1 марта 2026 года.

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