Эти марки лидируют на рынке электромобилей в России

«Автостат»: рынок б/у электромобилей в РФ в I полугодии вырос на 39,6%

Спрос на подержанные электромобили среди россиян набирает обороты. За первую половину 2026-го жители страны поставили на учет 7729 таких машин. По сравнению с январем-июнем прошлого года динамика внушительная – плюс почти 40%.

Конечно, бал правят далеко не все марки. Основной пул продаж, без малого 49%, замыкают на себе три компании. Абсолютное лидерство захватил Nissan: японцам удалось реализовать 1715 автомобилей. Вслед за ними с солидным отставанием идет китайский Zeekr – на его счету 1240 перепроданных экземпляров. Замыкает тройку немецкий Volkswagen: 802 машины.

Помимо этой троицы, в пятерку ведущих брендов на вторичке ворвались американская Tesla (702 шт.) и еще один представитель Германии – Audi (623 шт.).

В модельном рейтингк ситуация еще показательнее.

Вечную классику – Nissan Leaf – не может подвинуть никто. За шесть месяцев своих владельцев сменили 1567 таких хэтчбеков. Следом за ним с большим отрывом идет Zeekr 001 с показателем 877 единиц. Третью и четвертую позиции заняли, соответственно, Volkswagen Lavida (528 шт.) и Audi Q2 (496 шт.). Замыкает же топ-5 отечественный Москвич 3е: его приобрели 416 раз.

Причем нарастает тренд весьма бодро. Если рассматривать рынок точечно, то в одном только июне продажи бэушных машин на электротяге подскочили на 64%, добравшись до отметки в 1743 экземпляра. Такие данные предоставили эксперты агентства « Автостат».

О том, как новая версия Geely EX5 избавляет владельцев электромобилей от их главного страха, «За рулем» уже рассказывал.

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