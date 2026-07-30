Список машин для такси расширили, но достаточно ли там моделей? Мнение эксперта

Максим Кадаков: при любом раскладе такси не умрет, просто станет немножко другим

Список автомобилей для работы в такси недавно снова пополнили новинками.

В перечень разрешенных к использованию машин, соответствующих требованиям закона о локализации, вошли сразу шесть моделей: Jetour Dashing, Tenet T4L, Tenet T8, Tenet A8, Omoda C7 и Jeland J6.

В Минпромторге уточнили, что выпуск этих автомобилей организован на территории РФ в рамках специальных инвестиционных контрактов (СПИК).

Выходит, зря боялись, что не на чем будет ездить (в плане комфорта)? Но достаточно ли этого списка для полноценной работы службы такси? Ведь формальное соответствие критериям не всегда гарантирует надежность, а ресурс машин, собранных «отверткой» из импортных компонентов, пока до конца не понятен.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– Было ясно, что при любом раскладе такси не умрет, просто станет немножко другим. Даже если бы в такси осталась только одна Lada. Другое дело, что те машины, которые сейчас попадают в этот список, порой вызывают недоумение. Потому что попадают автомобили и сильно локализованные, и не очень.

Понятно, что они подпадают под формальные критерии, но там автомобили, у которых только сварка и окраска, а все компоненты привозные, и там автомобили, у которых вдобавок еще и российская штамповка кузовных панелей и кое-что из компонентов отечественного производства, и там есть очень сильно локализованные автомобили, такие как Lada.

Поэтому стремительное расширение списка, с одной стороны, успокаивает потенциальных покупателей – таксомоторные парки, а с другой – вызывает удивление набор машин, хотя по формальным критериям они проходят.

Этот список можно еще пополнять, но насколько широко им будут пользоваться – вопрос. Автомобили должны удовлетворять запросам такси, а там важны цена, надежность и количество потраченных денег на ремонт и обслуживание в период эксплуатации. Какие-то автомобили из этого списка будут востребованы, какие-то нет, какие-то уже сейчас востребованы, например, Chery Tiggo 7 ( Tenet T7) и Jetour Dashing.

В любом случае такси будет естественным образом дорожать. Поможет ли вся эта история российскому автопрому? Ну, если в такси будут покупать автомобили только российской сборки, неважно, какова там фактическая локализация, достаточно, что они хоть как-то собраны в России, – я думаю, что это хорошо.

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