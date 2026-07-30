С конвейера сошел юбилейный автомобиль марки Belgee

С конвейера завода «Белджи» сошел 200–тысячный автомобиль

На предприятии СЗАО «Белджи» с конвейера торжественно сошел двухсоттысячный автомобиль марки Belgee. Юбилейным экземпляром, как уточнили в пресс-службе бренда, оказался кроссовер X50+ в топовом исполнении «Престиж». Кузов машины покрыт глубоким оттенком «синий металлик».

Компания подчеркивает: спрос на эту модель стабильно высок. Ведь на российский рынок новинка вышла только в марте 2026 года, а дилеры за четыре месяца успели продать более 7 тысяч таких машин. Темпы и правда впечатляют.

Под капотом у X50+ трудится бензиновый турбомотор объемом 1,5 литра с отдачей в 147 лошадиных сил. Работает агрегат в связке с 7-ступенчатым роботом, у которого двойное сцепление погружено в масляную ванну. По сути, за динамику и надежность переключений можно не переживать.

Палитра предложений для X50+ включает четыре варианта оснащения: «Актив», «Стиль», «Престиж» и «Оникс». Планка входа благодаря действующим скидкам начинается от 2 219 990 рублей.

Кстати, модельный ряд Belgee в России сегодня насчитывает три позиции. Кроме упомянутого X50+, покупателям доступны среднеразмерный паркетник X70 и седан S50. Все они базируются на узлах и агрегатах Geely (соответственно Coolray, Atlas Pro и Emgrand), а собирают их на белорусской производственной площадке «Белджи».

На внутреннем рынке Белоруссии гамма пошире – там выпускают еще и гибрид X80 PHEV. Для наших дорог это перелицованный Geely EX5 EM-i, который также продается в России под оригинальным именем.

Динамика роста производства не может не радовать учредителей. В январе завод заявил о сборке 150-тысячной машины (ей стал кроссовер X70). А к концу июля эта цифра подросла до 200 тысяч. Выходит, за неполные семь месяцев на «Белджи» выдали еще полсотни тысяч автомобилей.

Belgee X50+

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