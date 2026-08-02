Парковка у озера или у моря: юрист напомнил о возможных штрафах

Юрист Воропаев рассказал о штрафах за неправильную парковку у водоемов

Парковка у водоемов обходится дороже, чем кажется на первый взгляд. Оставить машину впритык к воде – идея, способная вылиться в ощутимую сумму. Юрист Лев Воропаев напомнил: запреты действительно работают, а наказания уже прописаны.

Требования к расстояниям различаются. Скажем, для рек и ручьев протяженностью до 10 километров нельзя приближаться к берегу меньше чем на 50 метров. Русло длиной от 10 до 50 км потребует уже 100-метровой дистанции, а если река тянется еще дальше – все 200 метров.

С озерами и водохранилищами проще: единый отступ в 50 метров. А вот морское побережье диктует куда более жесткие условия – не ближе 500 метров. Все эти нюансы юрист разъяснил, сославшись на нормы Водного кодекса.

«Все зависит от того, какой водоем. Если реки и ручьи протяженностью до 10 км, то машину надо ставить не ближе 50 м, протяженностью от 10 до 50 км, то 100 м, а если до 50 км, то не ближе 200 м. Если мы говорим про озера и водохранилища, то не ближе 50 м, если про моря, там установлено расстояние не более 500 м. Штраф для физического лица по статье 8.42 КоАП составляет от 3 до 4,5 тысяч рублей. Для юридического же от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей», – пояснил Воропаев.

Другими словами, рядовой водитель рискует суммой в 3-4,5 тысячи рублей. Компаниям же выставляют счет куда внушительнее – от 200 до 400 тысяч. Все санкции зафиксированы в статье 8.42 КоАП.

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