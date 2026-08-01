Каковы шансы на успех новых российских автобрендов Volga, Jeland и Esteo

Эксперт Иванов: у новых брендов Jeland и Volga самые высокие шансы на успех

Среди запущенных недавно российских автомобильных брендов коммерчески состояться могут далеко не все. Лучшие перспективы – у машин, нацеленных на самый широкий круг покупателей. 31 июля таким прогнозом поделился Николай Иванов, директор по продажам новых автомобилей в компании «Рольф».

Речь прежде всего о двух марках. Первая – Jeland – выходит в переполненный сегмент кроссоверов. С технической точки зрения тут нет никаких загадок: рынок давно знаком с этими автомобилями, просто раньше они продавались как Jaecoo и Omoda. Вторая марка, Volga, метит в массовый и среднеценовой сегмент, используя базу хорошо известных в РФ моделей Geely.

Если говорить о более амбициозных проектах вроде Esteo и UMO, то здесь ставка сделана на премиальность. Они построены на агрегатах Chery и GAC соответственно и наверняка привлекут внимание дизайном и богатой комплектацией, однако по количеству проданных единиц вряд ли догонят бюджетных конкурентов. Проект «Атом» специалист назвал нишевым.

На самом деле переход технологических партнеров-китайцев под локализованные российские имена – процесс для отрасли в общем-то ожидаемый. Хотя, по мнению Иванова, для конечного покупателя шильдик на решетке радиатора играет далеко не первую роль. В приоритете совсем иное: «для покупателя ключевое значение будут иметь не название, а продукт, цена, доступность машин, гарантия, сервис и запчасти», – резюмировал эксперт.

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