Foton Toano получил новую версию «6+1» для бизнеса и грузов

Foton Toano заменит 2 машины, перевозя бригаду и тонны инструментов за один рейс

Компания «МБ РУС», официально представляющая марку Foton в России, расширяет линейку коммерческого транспорта.

На рынок выходит грузопассажирская модификация фургона Foton Toano, выполненная по уникальной схеме «6+1». Эта машина создана для тех, кому надоело выбирать: везти рабочих или доставлять оборудование. Теперь шесть человек и их багаж свободно умещаются внутри одного кузова.

Новинка базируется на стандартной версии с колесной базой 3350 мм и полностью укладывается в габариты легкового прицепа (длина менее 6 метров). Под капотом – проверенный 2,5-литровый турбодизель мощностью 154 л.с., выдающий внушительные 415 Н·м тяги, что позволяет уверенно чувствовать себя даже при полной загрузке в 3,5 тонны. Тяга передается через механическую 6-ступенчатую коробку передач.

Foton Toano получил новую версию «6+1»

Особенность новинки – грамотная компоновка салона. Четыре удобных кресла, а глухая перегородка отделяют пассажиров от грузового отсека. При этом инженеры предусмотрели специальный люк внизу перегородки: через него можно провозить длинные материалы, не разбирая сиденья. Грузовой отсек защищен от ударов фанерной отделкой, а пол выдерживает серьезные нагрузки.

Для комфортной работы в российских условиях производитель усилил тепло– и шумоизоляцию кузова, установил мощный автономный отопитель на 2 кВт и светодиодное освещение в обоих отсеках. В списке оснащения – полный набор систем активной безопасности (ABS, ESC, контроль давления), кондиционер, парктроники, подогрев зеркал и современная мультимедиа.

Стоимость такой универсальной машины составляет 4 320 000 рублей. Для предпринимателей, оформляющих автомобиль в лизинг, действует скидка 150 тысяч рублей.

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