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Без попутчиков, дешевле СВ, завтрак включен — РЖД запустили новые вагоны

РЖД запустили вагоны с одноместными купе по маршруту Москва – Санкт-Петербург

В поездах, курсирующих из Москвы в Петербург, появилась возможность уехать в одноместных купе – и удовольствие это обходится заметно дешевле привычного СВ. За ночной переезд без единой остановки пассажир платит от 5000 до 6000 рублей. Для сравнения: классический двухместный спальный вагон на том же направлении стартует от 10 тысяч. Разница, как нетрудно подсчитать, почти двукратная.

При этом скупой сервис новому формату совершенно не грозит. В цену билета уже включены горячий завтрак на выбор, доступ в бизнес-зал на вокзале и полный гигиенический набор с тапочками и фирменной шоколадкой.

Прежде за такое пришлось бы доплачивать, выбирая куда более дорогой класс обслуживания. По сути, пассажир получает люксовую заботу по цене хорошего купе.

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Что же внутри? Верхней полки нет в принципе. Внизу – мягкое кресло, которое на ночь раскладывается в широкую кровать. Никаких споров, кто когда ложится – соседа в принципе не предусмотрено конструкцией вагона 1Б класса. Личное пространство дополняют умывальник с зеркалом, шкафчик для одежды и телевизор с разъемами для подзарядки гаджетов. А персональный климат-контроль позволяет настроить вентиляцию под себя, не оглядываясь на чужие вкусы. Вообще, полная звукоизоляция от храпа, разговоров и бытовой возни – отдельный вид роскоши для тех, кто хочет спокойно выспаться за несколько часов пути.

Ночной график – ключевая фишка «Экспресса» № 3/4. Отправление поздним вечером, прибытие ранним утром, и ни одной промежуточной высадки пассажиров в пути. Дорога превращается не просто в перемещение, а в полноценный отдых.

Между прочим, ближайшие альтернативы такой приватности на рельсах не предлагают. В «Стриже», например, есть купе с душем, но без включенного завтрака. А легендарная «Красная стрела» и «Мегаполис» вовсе не располагают одноместными вариантами. Новый вагон аккуратно занял нишу между стандартным купе и люксом, выдав приватность с хорошим сервисом за вменяемые деньги.

Если спрос подтвердит интерес пассажиров, подобный формат может перекочевать и на другие популярные маршруты, считают эксперты. Запрос на сон без попутчиков, особенно при коротких ночных перегонах, в реальности куда выше, чем может показаться на первый взгляд.

О других неожиданных транспортных сюрпризах «За рулем» уже рассказывал — на этот раз о повсеместном скручивании пробега.

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Источник:  ПроГород
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