Масштабы обмана: пробег авто скручивают во всем мире, но есть нюансы

Исследование 900 тыс. машин показало: на востоке Европы одометры скручивают чаще

Аналитический центр carVertical обнародовал тревожную статистику манипуляций с одометрами на вторичных авторынках Европы.

В основе отчета – данные почти 900 тысяч транспортных средств, проверенных в 2025 году.

Антилидером рейтинга стала Латвия, где следы вмешательства в показания одометра выявлены у 10,79% автомобилей. Это означает, что в стране страдает каждый десятый проверенный экземпляр. Чуть лучше ситуация в Литве – 6,96%, и Эстонии – 5,92%.

Среди других государств региона высокие показатели зафиксированы на Украине (9,46%) и в Румынии (7,54%). Венгрия остановилась на отметке 5,3%, Болгария – 4,8%, а Сербия замыкает эту группу с результатом 4,05%. Таким образом, региональная закономерность прослеживается четко.

Впрочем, эксперты подчеркивают: низкий процент вовсе не гарантирует безопасность в странах с огромными автопарками. Например, в Польше доля машин со скрученным пробегом составляет 3,67%, а в Чехии – 3,91%. Эти цифры скромнее балтийских, но из-за колоссального объема вторичного рынка абсолютное количество проблемных автомобилей там может быть сопоставимым, а то и большим. Особенно уязвимы трансграничные сделки – перед перепродажей за рубеж километры «корректируют» чаще всего.

Для сравнения: в Германии этот показатель равен всего 1,99%, во Франции – 2,46%, в Бельгии – 2,12%, а в Швейцарии и вовсе 1,63%. Риск сохраняется, но он существенно ниже.

Однако важно не только то, как часто обманывают, но и насколько сильно. В Латвии средний объем скрученного пробега достигает 102 435 километров. В Швейцарии эта цифра почти вдвое меньше – 51 845 километров.

А что по дизелю?

Дополнительный срез данных carVertical за период с января 2024 по март 2026 года показывает, что дизельные двигатели страдают от манипуляций чаще бензиновых. В Германии доля «перекрученных» дизелей составляет около 2% при среднем сбросе на 84 тысячи км, тогда как у бензиновых авто – 1,7% и 50 тысяч км соответственно. В Португалии разрыв еще заметнее: 4,6% у дизелей (в среднем на 99 тысяч км) против 3,6% у бензиновых (на 74 тысячи км).

Последствия очевидны: в среднем по Европе покупатели, не проверившие историю, переплачивают за такой автомобиль примерно 26% от его реальной стоимости.

Исследование carVertical четко обозначает Восточную Европу как зону повышенного риска, и эксперты настоятельно рекомендуют сверять любые данные с независимыми отчетами перед покупкой.

Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.

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