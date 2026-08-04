В РФ выставили на продажу уникальный классический Мерседес для мировых лидеров

В Москве продают Mercedes-Benz 300d (W189) 1959 года с модификацией 189.011

На онлайн-площадках Москвы появился эксклюзивный Mercedes-Benz 300d (W189) 1959 года – седан-хардтоп, собранный в единичном экземпляре и сохранившийся в безупречном коллекционном виде.

За автомобиль просят ровно 15 миллионов рублей. Это модификация 189.011, самая дорогая среди хардтопов, причем заводской сдвижной люк Webasto Sliding Roof здесь – часть оригинальной комплектации.

А вот что действительно выделяет лот на фоне других «трехсотых» – так это коробка передач. Подавляющее большинство W189 довольствовались медлительными 3-диапазонными автоматами Borg-Warner, капризными в обслуживании. На этом же экземпляре установлена 4-ступенчатая механика.

Но и это еще не все. Переднее пассажирское сиденье – поворотное, из разряда VIP. Механизм родом из 1950-х, собранный вручную, с индивидуальной подгонкой деталей и регулировкой наклона спинки по патенту Keiper.

Разрабатывалось такое кресло специально для мировых лидеров – чтобы те могли беспрепятственно садиться в автомобиль прямо с тротуара. Именно его присутствие заставило инженеров сделать переднюю дверь заметно шире обычного.

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