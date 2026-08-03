Асфальт плавится, а шины — рвутся: что может убить вашу резину на трассе в +40

Константин Ситников рассказал, почему недокачанная шина опаснее перекачанной

Лето – время дальних дорог. Вы заливаете полный бак, включаете любимый плейлист, выезжаете на скоростное шоссе и едете час, второй, третий…

Температура за бортом выше +35, асфальт нагрет до +60, а внутри шины на скорости 120 км/ч давление и трение делают свое черное дело.

Чтобы понять, что реально на жаре убивает шины, мы задали самые частые вопросы человеку, который закупает их сотнями и знает их «анатомию».

Мнение эксперта

Константин Ситников, менеджер по закупкам ГК «Авторусь»:

– Начнем с главного страха: может ли шина лопнуть на трассе в жару? Да, и это не теория – жара повышает внутреннее давление, а перегрев ослабляет структуру резины. Но если шина изношена или имеет скрытые дефекты, риск разрыва на скорости возрастает.

Теперь о самом опасном заблуждении: что страшнее – перекачанная или недокачанная шина? Отвечаю однозначно – недокачанная. Перекачанная всего лишь ухудшает сцепление и комфорт, она жесткая. А вот недокачанная сильно деформируется при качении, перегревается и разрушается изнутри, что чаще ведет к взрыву.

А если на шине есть трещина или, не дай бог, «грыжа»? Это вообще смертельно опасно. «Грыжа» – это уже разрыв внутреннего силового корда, а трещины – старение и потеря эластичности. На трассе в жару такая покрышка может развалиться мгновенно, и вы даже не успеете среагировать – это прямая потеря управления и тяжелое ДТП.

Что же происходит с шиной, когда вы едете 120 км/ч? Идет интенсивный нагрев от трения и циклической деформации, давление внутри растет. Резина размягчается, износ ускоряется, а любые микротравмы корда переходят в критическую фазу.

Поэтому вопрос проверки – не формальность. Перед каждой дальней поездкой нужно осмотреть шины на наличие «грыж», порезов и трещин. Измерьте давление холодным манометром (сверьте с нормой на лючке бензобака). Проверьте глубину протектора (минимум 1,6 мм, для безопасности лучше от 3 мм).

И последнее правило, которое почему-то все игнорируют: как часто останавливаться в дальней дороге? В идеале – каждые 2-3 часа или 200-250 км пути. Остановитесь в тени, отдохните сами и дайте шинам и двигателю остыть 15-20 минут.

Но запомните раз и навсегда: никогда не поливайте горячие шины холодной водой – резина получит термошок и мгновенно потрескается!

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