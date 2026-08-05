Представлен достойный конкурент популярного Voyah Free от известного бренда

Опубликованы официальные снимки BAIC Arcfox Alpha T7 с ценой до 2,3 млн рублей

BAIC Arcfox Alpha T7 наконец-то показали без камуфляжа. Китайцы выкатили официальные фотографии нового кроссовера, который готовится занять нишу сравнительно доступных машин – заявленный ценник не превышает 200 тысяч юаней. В пересчете это примерно 2,3 миллиона рублей. Ждать осталось недолго: публичный дебют, скорее всего, состоится под занавес месяца на автомобильной выставке в Чэнду.

BAIC Arcfox Alpha T7

Габаритами новинка не обделена. Длина кузова достигла 5020 мм, ширина – 1996 мм, высота – 1685 мм, а колесная база растянулась на солидные 3040 мм. Так и представляешь себе полноценный трехрядный салон, правда? На деле же кресел тут всего пять.

В остальном интерьер явно пытается удивить. Вместо классических приборов перед водителем раскинулся панорамный экран шириной 1,1 метра – очень похожее решение недавно появилось у BMW в свежих электрокарах семейства Neue Klasse.

BAIC Arcfox Alpha T7

Плюс к этому имеется центральный сенсорный тачскрин диагональю 17,3 дюйма, кожаная обивка и сразу две площадки для беспроводной зарядки гаджетов. А если поднять голову, можно увидеть потолочную подсветку из множества микроскопических светодиодов – этакая имитация ночного неба над головой.

BAIC Arcfox Alpha T7

Есть у Alpha T7 и заметная внешняя деталь – спереди красуется оптика длиной аж 1700 мм. При этом в список оснащения включен продвинутый комплекс автономного вождения с лидаром, за разработку которого отвечала компания Huawei.

Силовые установки и автопилот

Модель предложат в двух вариантах исполнения – полностью электрическом и гибридном. Правда, гибрид здесь устроен по последовательной схеме. Бензиновая «полуторка» мощностью 107 лошадиных сил не связана с колесами напрямую: ее задача сводится лишь к подзарядке тяговой батареи. Непосредственно в движение кроссовер приводит электромотор с отдачей 272 л.с.

Чисто электрическая версия лишена ДВС и полагается на единственный, зато более мощный электродвигатель, который выдает 309 л.с. Этому автомобилю предстоит соперничать с такими моделями, как Aito M7 и Voyah Free.

Зачем нужен огромный салон в кроссовере, «За рулем» уже разбирался на примере популярной японской модели.

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