Популярный японский кроссовер с рекордным простором и комфортом можно найти за 2 млн

Эксперт «За рулем» рассказал, какие риски таит Nissan Pathfinder с пробегом

В мире автомобилей с тремя рядами сидений не так много конкурентов.

Если у вас в кошельке на покупку автомобиля около двух миллионов рублей, на вторичном рынке можно присмотреться к полноразмерному Nissan Pathfinder в кузове R52, выпущенному в 2012-2013 годах.

Nissan Pathfinder

Этот автомобиль пережил смену поколений: отказавшись от рамы, он превратился в обычный вместительный паркетник.

Мнение эксперта

Александр Виноградов, редактор журнала «За рулем»:

Александр Виноградов

– Двигатель у Ниссана только один – бензиновый V6 объемом 3,5 литра (249 л.с.). Этот агрегат знаком по многим большим моделям Nissan и Infiniti. Он получился исключительно надежным, и слабых мест у него почти нет. Правда, нужно внимательно следить за чистотой радиаторов и самого моторного отсека: пятый и шестой цилиндры склонны к перегреву Приводной цепи обычно хватает на 250 тысяч километров, а вот зазоры клапанов придется регулировать вручную каждые 90-100 тысяч – гидрокомпенсаторы здесь не предусмотрены.

Nissan Pathfinder

Главная же головная боль – вариатор Jatco 017. Сам по себе агрегат неплох, но в паре с мощным мотором он быстро устает. Менять масло в нем нужно строго каждые 40-50 тысяч км, иначе дорогостоящий гидроблок выйдет из строя первым. Даже при аккуратной езде ресурс коробки редко переваливает за четверть миллиона километров, так что при покупке лучше сразу закладывать средства на ее диагностику.

О других трехрядных кроссоверах с вторичного рынка читайте здесь.

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