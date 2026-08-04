Вышел из поезда — забыл про головную боль с чемоданами: новая услуга РЖД

РЖД запустили доставку багажа от «Сапсана» до любой точки Москвы

О такой опции пассажиры «Сапсанов» наверняка мечтали давно. Теперь у вас действительно есть шанс выйти из вагона на вокзале с одним лишь телефоном в руке – услуга по доставке багажа заработала в Москве. Курьер встретит прямо у поезда, подхватит вещи и отвезет их туда, куда скажете.

По сути, это не такси до дома, а скорее личный логистический сервис для ваших чемоданов. Представьте: вы приехали в столицу и сразу едете по делам или на встречу, не обременяя себя сумками. Жонглировать объемным багажом в метро или пытаться втиснуться с ним в автобус больше не обязательно.

Стоимость вопроса – 490 рублей. Столько берут за ручную кладь. Если же у вас классический чемодан или что-то совсем негабаритное, доставка обойдется в 990 рублей. Для мегаполиса с его расстояниями и пробками цена вполне адекватная, особенно когда на чаше весов – собственный комфорт и время.

Оформить все можно, не отходя от расписания. Достаточно забить адрес и удобный временной слот в приложении «РЖД Медиа», а потом просто передать поклажу курьеру у вагона. Никакой бюрократии и сложных схем. Причем багаж страхуют, а за передвижениями самого курьера в пути следят – так что переживать за сохранность вещей не приходится.

Ранее «За рулем» уже рассказывал о запуске сервиса подписки АВТОВАЗа в Санкт-Петербурге.

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