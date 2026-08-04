Сервис подписки АВТОВАЗа пришел в Санкт–Петербург, а осенью — с еще одной моделью в линейке

В сервисе подписки АВТОВАЗа появится Lada Largus, а оформить ее смогут даже компании

АВТОВАЗ продолжает развивать сервис краткосрочной аренды автомобилей под названием «Lada Легко». Это современный способ пользоваться машиной, не покупая ее.

Сейчас сервис работает уже в двух городах: в Москве и в Санкт-Петербурге. В планах – и дальше подключать новые города.

А в сентябре 2026 года в программе появится новая модель – Lada Largus. Она добавится к уже существующим машинам (Vesta, Largus и Granta).

Благодаря Largus пользоваться арендой смогут не только обычные водители, но и компании, а также представители малого бизнеса. Им нужна недорогая и вместительная машина для ежедневных задач. Для таких клиентов подготовили специальный тип договора, который учитывает все особенности работы с организациями.

Вице-президент по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин объяснил, что подписка избавляет клиента от всех обычных забот, связанных с владением авто. По его словам, не нужно думать о страховке, техобслуживании или дополнительных расходах – все это уже включено в один понятный ежемесячный платеж.

Костромин добавил, что с выходом Lada Largus компания предлагает такое же удобное и выгодное решение уже для бизнеса. В будущем АВТОВАЗ планирует и дальше развивать «Lada Легко» – добавлять новые модели, выходить в новые регионы и расширять список доступных услуг, чтобы сделать аренду удобной для еще большего числа клиентов.

Ранее обговаривалось, что стоимость пользования автомобилем составит около 40 тысяч рублей в месяц. Сейчас производитель цену не обозначил.

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