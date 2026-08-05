Народный выбор — топ-5 самых востребованных новых авто

Максим Кадаков: если ритм продаж сохранится, выйдем за год на 1,3 млн автомобилей

По итогам июля 2026 года российский авторынок показал умеренный рост: продажи новых легковых автомобилей достигли 122,1 тыс. единиц, что на 1,2% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Данные приводит агентство « Автостат» на основе собственной статистики и информации АО «ППК».

Лидирующие позиции в брендовом зачете заняли: Lada (29,2 тыс.), Haval (15,6 тыс.), Tenet (12,6 тыс.), Geely (8,3 тыс.) и Changan (5,5 тыс.).

Среди ведущих марок положительную динамику показали четыре марки, причем ведущей по темпам роста стала Mazda, увеличившая продажи в 5,5 раза. Самое значительное падение зафиксировано у GAC (-32,2%).

В модельном рейтинге наибольшим спросом пользовались: Lada Granta (11,1 тыс.), Haval Jolion (7,2 тыс.), Tenet T7 (7 тыс.), Lada Vesta (6 тыс.) и Tenet T4L (4,1 тыс.).

За семь месяцев текущего года совокупный объем реализации составил 730,7 тыс. автомобилей (+12,2% к январю-июлю 2025-го). Из семи брендов, показавших прибыль, лучшую динамику вновь продемонстрировала Mazda (рост в 7,7 раза), тогда как наиболее заметное снижение зафиксировано у Changan (-24,2%).

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– Пока все идет по моему плану: если ритм сохранится, выйдем за год на 1,3 млн автомобилей – как в 2025 году. Это мало, но могло быть и хуже. А если ключевую ставку в течение осени опустят до 12%, будет еще лучше.

Во-вторых, по-прежнему много продается «альтернативных» автомобилей – Тойота и Mazda уверенно держатся среди лидеров. Пока не прикрыты альтернативные каналы, люди покупают новые автомобили «старых» марок.

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