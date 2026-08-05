Максим Кадаков станет модератором экспертного диалога на ИнтерАвтоМеханика–2026

Эксперты обсудят финансовые инструменты для развития СТО и давление маркетплейсов на сегмент продажи автозапчастей

В день открытия выставки ИнтерАвтоМеханика главный редактор «За рулем» Максим Кадаков выступит модератором центральной пленарной дискуссии форума «Автокомпонентная отрасль и СТО в современных условиях российского рынка: стратегии адаптации, технологические вызовы и новые точки роста». Вместе с ним вести мероприятие будет Илья Плисов заместитель генерального директора «EUROAUTO».

Эксперты обсудят анализ макроэкономических показателей автомобильного рынка, производство автокомпонентов, трансформацию дилерских сетей в новых условиях, финансовые инструменты для развития СТО и давление маркетплейсов на сегмент продажи автозапчастей.

Отдельно рассмотрят вопросы сложностей с обслуживанием китайских автомобилей и масштабирование инфраструктуры для электромобилей и гибридов в России.

Не обойдут вниманием и острые темы, к примеру, возвращение стандартов Евро-3 при производстве моторного топлива, что может отразится на ресурсе ДВС.