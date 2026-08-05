Более 2000 машин от Жигулей до современных моделей: что готовит 10-й ЖиФест?

10-й юбилейный ЖиФест 15 августа в НКП «Русь» соберет более 5000 гостей

15 августа живописная площадка НКП «Русь» в Подмосковье вновь примет ЖиФест – фестиваль, который за десять лет вырос в настоящий праздник народных автомобилей.

Собраться должно больше пяти тысяч человек. Со всей страны приедут свыше двух тысяч машин – от классических Жигулей до самых свежих моделей, причем двигаться они будут организованными колоннами.

Региональные представители-энтузиасты каждый год собирают всех желающих в своих городах и вместе с ними отправляются в путь. Именно эти люди превращают обычную поездку в часть большого автосообщества.

В общем, зрелище и правда обещает быть масштабным. По сути, это одна из крупнейших выставок народных автомобилей под открытым небом, где вживую можно познакомиться с единомышленниками.

Насыщенная программа стартует с полудня, хотя ворота откроют уже в десять утра. Помимо конкурсов и живых выступлений гостей ждут зрелищная дрифт-битва и басс-битва «Жигули против всех». Любители острых ощущений смогут порулить дрифт-трайком, картом или испытать себя в гоночном симуляторе, а также прокатиться пассажиром на дрифт- такси. Не заскучают и дети: для них оборудуют батут и яркий баблхаус, а еще будет работать контактный зоопарк, где можно покормить корову, погладить енота и увидеть верблюда.

Ближе к вечеру на главной сцене появятся DJ Topor, Антоха MC и GORILLA GLUE & LIL NAKU. Торжественная церемония награждения начнется в 18:00: выберут «Мисс ЖиФест», определят десятку лучших автомобилей фестиваля и призеров дрифт-битвы. Кстати, в течение дня будут разыгрывать и призы от партнеров – скучать точно не придется.

Финальным аккордом станет традиционный розыгрыш автомобиля. Участвовать может любой гость: достаточно купить купон, опустить его в лототрон и лично находиться на площадке во время розыгрыша. Шанс уехать домой на новой машине получает каждый, кто окажется в нужный момент на фестивале.

Вся подробная программа, тайминг и фото с предыдущих фестивалей – на официальном сайте ЖиФеста.

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