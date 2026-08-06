Метан вместо бензина: на Lada Largus и Vesta CNG объявлены большие скидки

АВТОВАЗ объявил скидки до 370 тысяч рублей на битопливные Lada Largus и Vesta

АВТОВАЗ запустил специальные августовские программы для покупателей битопливных моделей Lada, предлагая сразу несколько вариантов экономии при приобретении Vesta и Largus в версиях CNG.

Эти автомобили работают на сжатом природном газе – метане, который позволяет сократить топливные расходы в два-три раза. Суммарный запас хода на газе и бензине превышает 1000 километров, что делает такие машины особенно привлекательными для тех, кто много ездит.

Система оснащена клапанами, автоматически перекрывающими подачу топлива при аварии. В конструкции используются компоненты ведущих мировых производителей, а сами автомобили успешно прошли все краш-тесты. Важно, что установка штатного сертифицированного ГБО не отменяет заводскую гарантию и не требует внесения изменений в регистрационные документы.

В рамках августовских акций Lada Largus 2026 года в кузове фургон можно приобрести от 1 257 000 рублей с учетом всех специальных предложений, а универсал – от 1 345 000 рублей.

Lada Largus CNG

Выбирая машину прошлого года выпуска, покупатель получает выгоду 130 000 рублей, а при сдаче старого авто по трейд-ин экономия достигает 200 000 рублей. Дополнительно в августе действует брендированная акция, дающая еще 160 000 рублей выгоды.

Для корпоративных клиентов и предпринимателей, оформляющих Largus в лизинг, экономия составляет 250 000 рублей на универсал и 370 000 рублей на фургон. При покупке универсала в кредит по программам «Lada Финанс» предусмотрена выгода в 170 000 рублей.

Lada Vesta CNG в августе доступна от 1 521 000 рублей с учетом всех спецпредложений. Покупателям по трейд-ин предоставляется выгода 80 000 рублей, по кредитным программам – 50 000 рублей, а участие в брендированной акции приносит дополнительную экономию 160 000 рублей. При лизинге общая выгода на Vesta может достигать 360 000 рублей.

Подробности всех акций – на официальном сайте производителя и у официальных дилеров Lada Business. Специальные предложения действуют ограниченный срок.

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