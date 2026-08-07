В РФ сертифицируют новый дальнобойный кроссовер: когда ждать на дорогах?

Changan сертифицировала в России гибридный кроссовер Avatr 07 мощностью 492 л.с.

Процесс официального вывода на российский рынок новой модели премиального бренда Avatr, похоже, сдвинулся с мертвой точки. Речь идет о кроссовере Avatr 07, дебют которого у нас несколько раз переносили. Теперь же машина прошла очередной важный этап – получен сертификат соответствия.

Изначально этот SUV планировали показать россиянам еще на стыке 2025 и 2026 годов. Не срослось. Сроки отодвинули, а конкретики долгое время не было. Теперь есть шанс увидеть модель на дорогах страны либо к концу года, либо в стартовых месяцах 2027-го. Инсайдеры утверждают: «дочка» концерна Changan – ООО «Чанъань Моторс Рус» – оформила документы на автомобиль с внутренним индексом e15. Как раз под этим кодом и скрывается «семерка».

Avatr 07

К слову, бумага, которую получили в компании, – это не финишная прямая. Сертификат соответствия выступает базой для оформления ОТТС (одобрения типа транспортного средства). Пока этого документа нет, запустить официальные продажи с выдачей ЭПТС на территории России и стран ЕАЭС невозможно. Выдан разрешительный документ на кроссоверы китайской сборки, действовать он будет аж до 3 августа 2030 года.

Что за силовую установку сертифицировали в РФ? Судя по документам, это будет не «чистый» электрокар, а подзаряжаемый гибрид последовательного типа. Бензиновый турбомотор объемом 1,5 литра здесь трудится исключительно генератором, его отдача – 156 «лошадей». Тянет машину пара электродвигателей: 178 л.с. спереди и солидные 314 л.с. сзади. Суммарный табун насчитывает 492 л.с., позволяя разменивать первую сотню за 4,9 секунды.

Характеристики и оснащение кроссовера

Запас электрического хода по циклу CLTC у батареи емкостью 39,05 кВт⋅ч составляет 220 км. Однако благодаря 45-литровому бензобаку общая дистанция без дозаправок легко переваливает за 1000 км. В общем-то, классическая схема для тех, кто боится «розеточного» голода. В Китае автомобиль щеголяет пневматической подвеской и опциональными камерами, которые заменяют боковые зеркала. Доберутся ли эти фишки до нашей версии, пока секрет.

Габариты у паркетника внушительные: 4825 мм в длину и 1980 мм в ширину при высоте 1610 мм. Колесная база – 2940 мм. Салон пятиместный, багажник вмещает 500 литров. Внутри внимание притягивает «парящий» сенсорный экран мультимедийки и здоровенный дисплей на центральной консоли. Селектор передач расположили необычно – он вынесен за овальный руль.

Интерьер Avatr 07

Станет ли модель драйвером продаж в РФ

Сейчас у нас представлены только полностью электрические модели Avatr: кросс- купе 11 и фастбек 12. Ценник на 11-ю модель 2026 года стартует от 7,99 млн рублей без учета акций, а за «двенадцатую» просят от 6,99 до 8,19 млн рублей.

На деле продажи идут туго. По информации « Автостат Инфо», за первую половину 2026 года дилерам удалось реализовать лишь 216 фастбеов Avatr 12 и 171 единицу Avatr 11. Сеть состоит из 29 салонов. Эти цифры явно не дотягивают до плановых. Появление последовательного гибрида Avatr 07 с его выдающейся дальнобойностью и отсутствием страха перед морозами вполне способно встряхнуть спрос на бренд в стране.

О гибридном кроссовере Geely, доступном в России, «За рулем» уже писал.

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