В Музее Москвы продолжается выставка «70 лет созидания»: гостей ждут лекции ведущих архитекторов и мастер-классы для детей

До 16 августа в Музее Москвы проходит выставка «70 лет созидания», посвященная 70-летию Дня строителя

Помимо экспозиции, для посетителей подготовлена насыщенная образовательная программа: цикл открытых лекций, дискуссий и семейных мастер-классов.



Выставка рассказывает историю Москвы как непрерывный диалог эпох — от масштабных градостроительных замыслов прошлого до современных проектов, где в центре внимания находятся человек, качество городской среды и новые технологии. Продолжением этого разговора становится лекторий, в котором принимают участие известные архитекторы, урбанисты, исследователи города и представители профессионального сообщества.



8 августа москвовед и научный сотрудник Музея Москвы Федор Дядичев расскажет о Генеральном плане реконструкции Москвы 1935 года. Участники узнают, какие амбициозные проекты удалось реализовать, какие так и остались на бумаге и как идеи почти вековой давности повлияли на современный облик столицы.



11 августа архитекторы и руководители ведущих бюро обсудят, как создается силуэт Москвы, почему одни здания становятся символами города, а другие незаметно формируют повседневную городскую среду, и как новые проекты меняют восприятие знакомых районов.



13 августа разговор будет посвящен новым жилым районам и городской идентичности. Эксперты обсудят, как архитектура, общественные пространства и ежедневные маршруты помогают человеку почувствовать новый район своим, а также можно ли создать место с историей практически с нуля.



15 августа состоятся сразу две дискуссии. Первая — о принципах создания современных кварталов, где архитекторы расскажут, какие решения делают районы комфортными для жизни и превращают их в точки притяжения. Вторая будет посвящена эволюции детских площадок — от типовых игровых зон к современным общественным пространствам, где игра становится способом познания города, природы и общения.



Для юных посетителей подготовлены творческие мастер-классы. 8 августа дети познакомятся с историей высотного строительства и спроектируют собственный небоскреб, а 9 августа узнают, как менялось московское метро, и создадут макет наземного павильона станции.

Выставка «70 лет созидания» показывает, что история города — это не только архивные документы и реализованные проекты, но и живой разговор о будущем Москвы. Именно поэтому образовательная программа становится важной частью экспозиции, позволяя посетителям встретиться с теми, кто сегодня формирует облик столицы, задать вопросы экспертам и по-новому взглянуть на привычный городской ландшафт.Выставка работает до 16 августа в Музее Москвы по адресу: Москва, Зубовский бульвар, дом 2, строение 1. Вход на выставку свободный