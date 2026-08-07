Багажник — 500 литров, живучий атмосферник и почти вечная механика за разумные деньги

Эксперт Зиновьев: Стоит ли брать универсал Chevrolet Cruze на вторичном рынке

На вторичном рынке прочно укоренилась привычка: если нужна вместительная машина для семьи – бери кроссовер. Однако за те же деньги можно найти универсал с не меньшим багажником, лучшей управляемостью на трассе и живучестью, которой паркетникам не хватает.

Например, модель, которую помнят обычно по седану, забывая о ее практичной пятидверной версии.

Chevrolet Cruze SW

Речь о Chevrolet Cruze в кузове универсал. Это ближайший родственник Opel Astra J, разработанный корейским отделением GM. Длина – 4675 мм, багажник – 500 литров, клиренс – 140 мм. Цена машин в хорошем состоянии и с пробегами до 150 тыс. км стартует с 800 тыс. рублей.

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, редактор журнала «За рулем»:

– У него нет болезненного турбомотора 1.4: только атмосферники 1.6 (124 л. с.) и 1.8 (141 л. с.) с чугунными блоками – опелевского семейства Ecotec, простые и надежные. Причем 1.6 здесь иной, нежели у седана – известен как Z16XER.

У обоих есть определенные болячки (теплообменник, модули зажигания), но все покрывается неприхотливостью и ресурсом свыше 400 тысяч км.

Chevrolet Cruze SW

С коробками сложнее. Механика D16 – практически вечная. А вот 6-ступенчатый автомат 6T30/6T40 в ранних версиях был сырым, но после модернизаций выхаживает до 150 тыс. километров, после чего требует переборки. Ремонт сравнительно недорогой.

В остальном – типичные для возраста мелочи: нежное ЛКП, мутнеющий хром, трескающийся кожзам на руле, сбои обогрева сидений и неизлечимый дребезг суппортов. Все это досадно, но фатальным не является.

О других моделях, вошедших в подборку «За рулем», читайте в этом материале.

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