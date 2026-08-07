Китайский бренд представил кроссовер с внешностью Ferrari: подробности о новинке

Chery и Huawei рассекретили кроссовер Luxeed RX в стиле Ferrari Purosangue

Слухи о новом электрическом кроссовере Luxeed RX ходили давно, но теперь машина официально показана полностью и готовится покорить китайский рынок. За проект отвечают сразу два гиганта – Chery и Huawei.

Внешность модели с первых кадров породила массу обсуждений. Широкие задние крылья в сочетании с сильно заниженной линией крыши и общей пластикой кузова создают ощущение, будто перед нами неожиданный микс из Ferrari Purosangue и Xiaomi YU7. Выглядит машина действительно необычно.

Спереди внимание приковывает затемненная радиаторная решетка и тонкая оптика на светодиодах. Дополняют картину аккуратные воздухозаборники и логотип, выполненный в черном цвете, – смотрится агрессивно, но без перебора. Кстати, на крыше красуется блок лидара, а дверные ручки здесь выдвижные – решение, к которому многие привыкли.

Что касается техники, то Luxeed RX получил три варианта батарей и два типа привода. Базовая заднеприводная версия оснащается аккумулятором на 81,1 кВт·ч и мотором мощностью 371 лошадиная сила. Тем, кому этого мало, предложат двухмоторные полноприводные варианты с емкой батареей на 100 кВт·ч. Отдача у них составляет уже 585 сил, а проехать без подзарядки, по циклу CLTC, можно от 700 до 852 км – тут все зависит от выбранной комплектации.

Прайс-лист пока держат в секрете. В Chery и Huawei, судя по всему, ориентируются на ценник главного конкурента. Ожидается, что стоимость новинки будет сопоставима с Xiaomi YU7, за который просят минимум 253 500 юаней (это около 37 тыс. долларов).

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