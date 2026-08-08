Toyota разработала уникальное устройство для ускорения испытаний автомобилей

Toyota внедрила губчатый валик на полигоне Higashi-Fuji для сушки асфальта

Инженеры Toyota придумали, как осушить испытательный трек за минуты, – гигантский губчатый валик, буксируемый автомобилем. На деле это устройство, напоминающее огромную губку на колесах, избавило японский технический центр Higashi-Fuji от долгого ожидания сухого асфальта.

Дожди на полигоне Higashi-Fuji в Японии долгое время срывали график испытаний. Тесты систем автоматического торможения и предотвращения столкновений возможны исключительно на сухом покрытии. Правда, ждать, пока асфальт высохнет сам, – удовольствие небыстрое, и специалистам приходилось переносить заезды на выходные. По данным компании, в 2023 году сотрудники этого подразделения работали в нерабочие дни втрое чаще, чем их коллеги из других отделов.

Губчатый валик для сушки асфальта

Маленькая группа инженеров взялась исправить ситуацию. Перебрав варианты с нагревателями, вакуумными установками, мощными воздуходувками и механизмами наподобие автомобильных стеклоочистителей, они остановились на двухметровом губчатом валике, который установили на колесную платформу.

Принцип работы прост. Автомобиль тянет валик, губчатый материал впитывает воду с дороги, а металлическая планка отжимает влагу в резервуар объемом около 320 литров. Как только бак заполняется, его быстро опорожняют – и можно продолжать.

Губчатый валик для сушки асфальта

Эксплуатировать устройство начали в марте 2024 года. Сейчас валик достают один-два раза в месяц – по погоде. Это позволяет гораздо быстрее возобновлять тесты и реже вызывать инженеров на работу в субботу и воскресенье.

О другом необычном изобретении Toyota — роботе, играющем в баскетбол — «За рулем» рассказывал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. В строке поиска введите ZR.RU

3. Поставьте галочку напротив Готово – остаемся на связи!