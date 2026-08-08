Toyota создала уникального робота, который может играть в баскетбол

Робот Toyota CUE7 весом 78 кг побил рекорд, забросив мяч с 24,5 метра

Попадание в кольцо с дальней дистанции – теперь достижение, доступное и баскетбольному роботу Toyota. Причем свежая версия по имени CUE7 заодно научилась радоваться успеху почти как профессиональный спортсмен.

Вообще, предки этого механизма показали себя еще в 2019-м: тогда машина установила первое достижение, без промаха выполнив две тысячи штрафных подряд. Спустя пять лет конструкторы серьезно доработали платформу. В 2024-м улучшенный образец взял планку повыше, отправив мяч точно в цель с расстояния 24,5 метра. Новый рекорд, естественно, зафиксировали.

Робот Toyota CUE7

На первый взгляд CUE7 напоминает человека, но передвигается исключительно на колесах. Плавность и скоординированность движений ему обеспечивают три десятка электродвигателей. Они отвечают за суставы, позволяя механизму сгибать колени, контролировать отскок мяча, удерживать равновесие в динамике и даже разворачиваться без падений. По сути, инженеры имитировали ключевую биомеханику игры «в теле» машины.

Вес конструкции – 78 килограммов. Алюминиевый каркас служит основой, на которой закреплено множество компактных панелей и несколько камер. Оптика, само собой, непрерывно сканирует происходящее на площадке, давая роботу возможность ориентироваться в пространстве. В Toyota продемонстрировали, что CUE7 уже освоил победные жесты, которыми обычно обмениваются живые баскетболисты после удачного броска.

Робот Toyota CUE7

На деле это лишь промежуточный этап. В планах японской компании – создать версию с полноценными человекоподобными руками. Такой партнер сможет играть не просто демонстративно, а вступать в реальное взаимодействие с людьми на паркете.

Еще одну необычную историю с участием автомобиля Toyota «За рулем» недавно рассказывал.

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