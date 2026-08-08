Чудо с отсрочкой в 11 лет: угнанную Тойоту вернули хозяину, но возврат оказался затратным

Угнанной Toyota предстоит пройти техосмотр, маркировку и перерегистрацию

Когда золотистая Toyota Camry Геннадия Хамаганова исчезла со двора в 2015 году, он не питал иллюзий: написал заявление в полицию, пережил положенное следствие и купил другую машину, стараясь не вспоминать о случившемся.

И вдруг – звонок из ГУ МВД спустя 11 лет: «Машина нашлась». Мужчина до сих пор не верит в реальность, хотя автомобиль уже неделю стоит у дома.

Угонщики не просто перебили номера на кузове и двигателе – они вырезали фрагменты металла и приварили новые. Со временем по швам пошла ржавчина, и именно эти следы привлекли внимание инспектора ГИБДД при попытке пройти перерегистрацию автомобиля.

Эксперты обратились к скрытой кодировке – маркировке на системах подушек безопасности и тормозах, потом через Интерпол связались с заводом Toyota и восстановили оригинальный VIN-код. Так автомобиль официально опознали как угнанный 11 лет назад.

В итоге владельцу вернули имущество: страховки у него не было, поэтому машина не ушла страховщикам. Но радость омрачилась бюрократической волокитой и расходами. Теперь на двигатель и кузов нужно наносить специальную полицейскую маркировку – это делают в испытательной лаборатории за деньги владельца. Затем следуют техосмотр и перерегистрация в Госавтоинспекции. Продать такую машину тоже будет сложно: покупатели настороженно относятся к автомобилям с восстановленными номерами, даже если они абсолютно законны.

Сами угонщики уже осуждены за другие преступления, а последний покупатель Camry остался и без денег, и без авто – ему придется судиться с продавцом.

Впрочем, подобные истории становятся редкостью. По данным МВД, за последние шесть лет число угонов в стране сократилось почти в 15 раз – с 4 тысяч до 260 случаев в год. Эксперты связывают это с закрытием границ и исчезновением рынков сбыта. Спрос на дорогие иномарки упал, а угоны под запчасти потеряли смысл из-за обилия аналогов и контрафакта.

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