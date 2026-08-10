На базе российского грузовика построили брутальный пикап

Компания «Универсал–НН» УАЗ Профи переделала УАЗ Профи в пикап

Нижегородская компания «Универсал-НН» представила первую готовую версию пикапа на базе грузовика УАЗ Профи.

Инженеры переработали заднюю часть машины: несущий каркас кузова выполнен из труб, а внешние панели – из композитных материалов, визуально объединенных с головной частью автомобиля.

Техническая начинка осталась заводской – это 150-сильный бензиновый мотор ЗМЗ (2,7л) в паре с механикой или автоматом и система полного привода с понижающей передачей.

Стоимость доработанного автомобиля держится в секрете, базовый УАЗ Профи на рынке сегодня оценивается от 1,637 млн рублей.

Компания «Универсал-НН» планирует запустить мелкосерийную сборку пикапов на базе УАЗ Профи, ориентируясь на индивидуальные запросы клиентов. Основным направлением работы предприятия остается выпуск специализированного транспорта на шасси УАЗ и ГАЗ.

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