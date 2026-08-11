Популярный бренд готовит новый седан с внешностью флагмана, но намного дешевле

Минпром КНР раскрыл характеристики нового седана BYD Seal 07

Китайское министерство промышленности неожиданно рассекретило внешность и технические данные нового BYD Seal 07. Похоже, концерн планирует вывести модель на рынок до конца 2026 года, и займет она нишу на ступень ниже флагманского Seal 08.

Искать кардинальные отличия в дизайне от «старшего брата» – дело практически безнадежное. Автомобиль не отходит от актуальных канонов семейства Ocean, щеголяя агрессивным «прищуром» передней оптики и спортивными обводами кузова.

Вместо традиционной решетки радиатора здесь воздухозаборник в нижней части бампера, а над лобовым стеклом торчит лидар – модуль явно намекает на продвинутый комплекс ассистентов и функцию автопилота.

В профиль машина выглядит стремительно: «заваленная» задняя стойка, длинные свесы и полускрытые дверные ручки довершают образ. С кормы же вообще можно запутаться – монофонарь, ниша под номерной знак на багажнике и могучий бампер почти подчистую скопированы у Seal 08. Хотя при детальном сравнении габаритов разница, конечно, проступает. Длина новинки составляет 5080 мм, ширина – 1960 мм, а высота достигает 1495 мм при колесной базе в 2960 мм. Для контраста, флагман размерами 5150 х 1999 х 1505 мм чуть крупнее, да и база у него побольше – 3030 мм.

Оформление салона BYD пока держит в секрете, но революции ждать не стоит. Наверняка интерьер продолжит минималистичную эстетику Ocean с декоративными элементами, напоминающими о морских обитателях.

Точных данных об оснащении тоже нет – зато можно смело предположить, что на борту окажется россыпь электронных помощников, умный автопарковщик и продвинутый автопилот.

По технической части производитель подготовил два традиционных варианта. Полностью электрическая версия будет доступна с одним мотором на задней оси, причем на выбор дадут отдачу в 333 или 408 лошадиных сил. Емкость литий-железо-фосфатного аккумулятора от дочерней компании BYD пока под замком, зато известна максималка – 240 км/ч для обеих модификаций. Снаряженная масса при этом составит 1975 и 2060 кг соответственно.

Параллельно представят и последовательный гибрид. Под капотом у такой машины пропишется турбированная «полторашка» BYD472ZQB на 156 л.с., а трудиться с ней в паре будет электродвигатель мощностью 218 «лошадей».

Предел по скорости здесь скромнее – 190 км/ч, а весы под нагрузкой покажут 1960 кг. Вообще, о запасе хода и емкости тяговой батареи гибрида информации тоже нет.

Стратегия штамповать однотипные авто с небольшими вариациями в размерах и начинке – это уже фирменный почерк BYD. Не всем такой подход к продуктовой линейке по душе, но цифры продаж подтверждают его эффективность: бренд не сдает позиций на домашнем рынке.

Маловероятно, что Seal 07 перевернет иерархию внутри модельного ряда, но свою аудиторию соберет. Особенно тех, кто пока не готов финансово дотянуться до флагмана, но принципиально хочет дизайн и технологии как у старшей модели. А это, по сути, и есть главная задача новинки.

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