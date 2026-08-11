Бензиновый кроссовер Changan появится в России: подробности

Кроссовер Changan Uni-Z может появиться в России

Выяснилось, что на бензиновый кроссовер Changan Uni-Z оформили сертификат соответствия в РФ – документ, без которого невозможно получить Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) и запустить официальные продажи.

Забавный поворот судьбы: именно эту модель поначалу прочили в доноры для отечественного проекта Volga K40. Сейчас в качестве основы для машин российского бренда используют Geely, а Changan выходит на сцену сам. Причем в документах фигурирует исключительно версия с двигателем внутреннего сгорания, никаких гибридных схем. Срок действия полученного сертификата – аж до августа 2030 года.

Правда, в дорожной карте Changan на 2026 год этот кроссовер не значился. Похоже, планы компании претерпели изменения, и ждать машину стоит не раньше 2027 года.

Известные технические параметры

Официально для российского рынка подтвержден только объем турбодвигателя – 1,5 литра. Все остальные детали пока держат в секрете. Но так как модель в Китае продается довольно давно, недостатка в информации нет. Габариты у паркетника вполне себе среднеразмерные: 4 730 мм в длину, 1 890 мм в ширину и 1 680 мм в высоту. Расстояние между осями достигает 2 795 мм.

На домашнем рынке этот турбомотор выдает 192 лошадиные силы и 310 Нм крутящего момента, причем пик тяги доступен в широком диапазоне от 1 500 до 4 000 оборотов. Пару двигателю составляет семиступенчатый робот, работающий исключительно с передними колесами. До «сотни» кроссовер разгоняется за 7,8 секунды. Что касается аппетита, то в смешанном цикле он укладывается в 7,13 литра на 100 километров. Объем бака – 55 литров.

Changan Uni-Z

Внешне Uni-Z выделяется массивной решеткой радиатора, в которую буквально врезаны блоки головного света, и единой плашкой задних фонарей. Архитектура кузова вполне классическая: традиционные ручки дверей, многоспицевые диски и четыре патрубка выпускной системы.

Дизайн салона

Внутри все заточено под технологии и спорт. Перед глазами водителя – 10,25-дюймовая приборная панель, а по центру возвышается сенсорный экран на 14,6 дюйма. На центральном тоннеле обустроили нишу для беспроводной зарядки, расположили селектор трансмиссии и два подстаканника. Среди прочих особенностей – панорамная крыша, двухспицевый руль и передние кресла с развитой боковой поддержкой.

На китайском рынке за кроссовер просят от 115,9 до 124,9 тысячи юаней. В пересчете на российские деньги это примерно 1,4-1,5 миллиона рублей, но понятно, что итоговый ценник у нас сформируется по совсем другим правилам.

Changan Uni-Z

Ранее «За рулем» сообщал, что популярный кроссовер Geely обновился.

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