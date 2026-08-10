Популярный в России кроссовер Geely получил обновленную внешность

Раскрыт облик рестайлингового кроссовера Geely Cityray для Китая

В Китае готовится к выходу очередная версия Geely Cityray, который для нашего рынка стал еще и донором агрегатов для Volga K40. По сути, речь идет уже о втором по счету обновлении модели, причем случилось оно спустя год после достаточно глубокого рестайлинга.

Geely Cityray

Чтобы не запутаться в именах, стоит напомнить: в Поднебесной эта машина дебютировала как Atlas Cool, но потом лишилась приставки и превратилась просто в Atlas. При этом официально поставляемый в Россию кроссовер Geely Atlas в Китае носит имя Atlas L.

Министерство промышленности КНР рассекретило внешность новинки. На первый взгляд серьезных потрясений не случилось – автомобиль сохранил стилистическую концепцию с красивым названием «Очарование гор и рек». Но если присмотреться, спереди без труда читается более массивная решетка радиатора и агрессивный бампер, формирующий заметный Х-образный силуэт.

Сзади же трансформаций куда больше. Производитель отказался от сложной формы фонарей, заменив их на более простой моноблок. На бампере появился откровенный декор в виде хромированных накладок под выхлопные патрубки. Вдобавок появилась возможность заказать контрастную черную крышу и панорамную стеклянную панораму. Не обошли вниманием и колеса: на выбор дадут три варианта дизайна дисков.

Geely Cityray

Кстати, в обновленном виде модель стала еще сильнее напоминать Geely Atlas четвертого поколения, который лег в основу отечественной Volga K40. Ничего удивительного: в Китае оба кроссовера являются частью большого семейства Atlas, и такая преемственность в формах вполне объяснима.

Габариты слегка изменились. Длина кузова теперь 4570 мм, ширина – 1865 мм, высота – 1635 мм. Колесная база достигает 2707 мм. Если сравнивать с той машиной, что официально продается у нас сейчас, новинка стала на 60 мм длиннее и на 15 мм ниже, а расстояние между осями выросло на 7 мм. Типоразмеров шин три: от 215/60 R17 до 235/45 R19.

Под капотом ожидаемо остался турбомотор BHE15-EFZ объемом 1,5 литра и мощностью 181 лошадиная сила. Снаряженная масса варьируется от 1455 до 1475 кг, а предельная скорость заявлена на уровне 198 км/ч. О коробке и приводе данных пока нет, но, вероятнее всего, пару мотору по-прежнему составит семиступенчатый робот, а тяга будет идти исключительно на переднюю ось.

Примечательно, что на российском рынке актуальный Cityray пока довольствуется 1,5-литровым двигателем на 147 сил. Цены без учета спецпредложений стартуют с отметки 2 869 990 и доходят до 3 299 990 рублей, а с маркетинговыми скидками вилка опускается до 2 599 990-3 029 990 рублей. С учетом того, как выглядит китайская версия, может сложиться ощущение, что дизайнерский вектор вдруг качнулся назад, но кто знает – может, в этом и есть особая магия гор и рек.

О том, как китайские автопроизводители экспериментируют с дизайном, «За рулем» рассказывал на примере кроссовера, похожего на Ferrari.

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