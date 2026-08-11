Китайским шинам готовят заградительный барьер. Цены вырастут?

Минпромторг допустил рост пошлин на шины из КНР из–за рекордного притока импорта

В Минпромторге официально подтвердили, что вслед за ростом поставок из Китая в Россию могут быть введены повышенные ввозные пошлины на легковые и легкие грузовые шины.

Окончательное решение будет зависеть от итогов расследования Евразийской экономической комиссии, которое стартовало еще в мае этого года. Если выяснится, что дешевый импорт действительно наносит ущерб локальному рынку, защитные меры не заставят себя ждать.

Поводом для столь пристального внимания стало обращение крупных игроков отрасли из России, Белоруссии и Казахстана. Местные заводы бьют тревогу: конкуренты из Азии демпингуют, что приводит к падению спроса на продукцию внутри союза. В министерстве отмечают, что тренд на увеличение ввоза сохраняется на протяжении последних пяти лет, и это создает серьезные риски для экономики.

В зоне потенциальных потерь – загрузка мощностей отечественных предприятий, уровень занятости сотрудников и налоговые отчисления, а также устойчивость смежных химических производств.

Согласно данным китайской таможни, в июне этого года поставки легковых шин в РФ удвоились как в количественном, так и в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– Расследование Евразийской комиссии было запущено ещё некоторое время назад, весной. Предполагалось, что если в его ходе будут выявлены элементы недобросовестной конкуренции или негативное влияние импорта на российское шинное производство, то будут введены какие-то меры – то ли повышенная пошлина, то ли экологический сбор.

Но это расследование еще не закончено, и говорить о чем-то рано. Речь идет о стандартном ответе Министерства о ситуации. А ситуация на данный момент принципиально не изменилась. Нет ни завершившегося расследования, ни решения по нему. В итоге могут все оставить как есть, могут увеличить пошлины, могут ввести экологический сбор, могут сделать и то и другое.

Все это происходит в канве не очень приятной ситуации на российском рынке, когда продажи как минимум не растут. Кроме того, при таком массовом наплыве недорогих шин, конечно, все остальные игроки рынка, включая российские автозаводы, не смогут позволить себе повышать цены исходя из общих инфляционных процессов. Поэтому какое-то решение для защиты российских производителей будет принято, но какое – пока непонятно. И очевидно, что любое из принятых решений приведет к тому, что покупатели будут платить за шины больше.

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