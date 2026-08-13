Москвичи ездят на новых авто, а Дальний Восток — на самых старых. Назван средний возраст автомобиля в России

«Автостат»: разрыв в возрасте машин между регионами России превысил 10 лет

Свежее исследование аналитического агентства « Автостат» показало, что средний возраст легкового автомобиля в России сегодня составляет 15,4 года.

Любопытно, что за последние двенадцать месяцев этот показатель не изменился, застыв на одной отметке.

Однако если копнуть глубже, становится ясно: страна буквально разделена на «молодежный» запад и «ветеранский» восток. Абсолютными рекордсменами по свежести автомобилей оказались Москва и Санкт-Петербург, где средний возраст авто составляет 11,5 и 12,4 лет соответственно.

На Дальнем Востоке местный парк уже перешагнул рубеж в 21,8 года, что делает его самым возрастным в стране.

Действует четкое правило: чем ближе к центру, тем машины моложе. Если в Сибири средний показатель держится на уровне 18,7 года, то на Урале и юге России он чуть выше 15 лет. При этом в Центральном и Приволжском округах цифры почти сравнялись – 13,9 года. Однако аналитики уточняют, что если исключить из статистики ЦФО столицу, которая сильно «омолаживает» общую картину, то первенство по свежести перейдет к Поволжью.

Всего же на 1 июля текущего года в России насчитывается более 47,7 миллиона легковых автомобилей.

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