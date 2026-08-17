На рынок вышел новый экономичный и богато оснащенный седан чуть дороже миллиона

BYD начал продажи флагманского седана Qin Max в Китае с ценой от 1,2 млн рублей

BYD Qin Max официально появился в продаже на китайском рынке, и это не просто очередная модель, а новый флагман всей линейки Qin. Причина такого статуса проста – автомобиль стал самым крупным среди собратьев. Покупателям предлагают на выбор две силовые установки, а общее количество комплектаций достигает девяти.

Цены на гибридную версию Qin Max DM-i стартуют с отметки 99 900 юаней, что в пересчете дает примерно 1,2 миллиона рублей, а топовое исполнение обойдется в 129 900 юаней (около 1,6 миллиона). Электрическая модификация стоит дороже: разброс цен от 109 900 до 143 900 юаней, то есть от 1,4 до 1,8 миллиона рублей.

По сути, это флагман седанов семейства Qin, которое входит в глобальную линейку Dynasty, посвященную императорским династиям Китая. Внешне машина продолжает фирменный стиль, знакомый по менее габаритным Qin L DM-i и Qin L EV. Речь о дизайне Dragon Face с характерным выступающим «носом», который формируется на стыке псевдорешетки радиатора и бампера. Между прочим, отдельного внимания заслуживает передняя оптика: дневные ходовые огни визуально длиннее основных фар, а на крыше установлен лидар.

Сбоку новинка отчасти напоминает предыдущий Qin L EV – это заметно по наклону стоек, линии остекления и треугольным выштамповкам в нижней части дверей. Таких элементов, кстати, не было на гибридном Qin L DM-i. Сзади обращает на себя внимание компактная крышка багажника и оригинальный монофонарь. Бампер получился довольно массивным, в него встроены задние ходовые огни и светоотражатели.

Габариты Qin Max составляют 4866 x 1880 x 1495 мм. Для сравнения: он на 146 мм длиннее электрического Qin L EV и на 36 мм длиннее гибридного Qin L DM-i, при этом на 20 мм уже последнего. Остальные размеры у машин совпадают. Колесная база – 2820 мм, и только у Qin L DM-i она на 30 мм короче.

Интерьер выдержан в типично минималистичном духе BYD, хотя передняя панель и дверные карты сделаны двухцветными. Центральная мультимедийная система управляет практически всем функционалом. Перед водителем – двухспицевый мультируль и виртуальная приборка. На центральном тоннеле расположены две беспроводные зарядки, физические кнопки-дублеры, пара подстаканников и подлокотник со встроенным холодильником.

В списке оснащения значатся проекционный дисплей, встроенный искусственный интеллект, караоке и целый набор водительских ассистентов на базе «интеллектуального кокпита» DiLink150. Передние кресла получили электрорегулировки, подогрев, вентиляцию и массаж. Не забыли и про обогрев руля, панорамную крышу и прочие опции.

Силовых установок две. Электрическая версия оснащается одним мотором на выбор – 163 или 326 л.с. Емкость батареи составляет 52,9 либо 64,3 кВт·ч, что обеспечивает запас хода от 530 до 630 км. Подвеска независимая «по кругу», а в качестве опции доступна интеллектуальная система Yunnian-C.

Гибрид Qin Max DM-i использует 1,5-литровый атмосферник мощностью 101 л.с., которому помогает электромотор на 238 л.с. Батарей тоже две: 25,3 и 34,3 кВт·ч. На чистом электричестве машина проезжает 230 и 320 км соответственно по циклу CLTC. Примечательно, что по большинству параметров, кроме запаса хода, новинка почти идентична более компактному Qin L DM-i.

Что касается конкурентов, то основными соперниками Qin Max станут Toyota Camry, Volkswagen Magotan и Geely Galaxy A7. Правда, стратегия BYD вызывает вопросы: компания постоянно увеличивает размеры своих моделей, из-за чего внутри бренда возникает ненужная конкуренция. Qin Max уже вплотную приблизился по габаритам к старшему Han и пересекается с линейкой Seal 06. Напомним, в семейство Qin, помимо Qin Max и Qin L, входят также седаны Qin Plus.

О другом седане нового поколения, который можно купить в России по цене Лады, «За рулем» уже рассказывал.

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