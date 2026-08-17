Плюс 2500%: продажи автомобилей этих марок рекордно выросли в 2026 году

Аналитик Целиков назвал 5 автобрендов, спрос на которые резко вырос в 2026 году

Российский авторынок в 2026-м переживает любопытный сдвиг. Пока одни бренды теряют покупателей, другие, наоборот, фиксируют взрывной рост. Глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем Telegram-канале перечислил пять марок, чьи продажи за первые семь месяцев года увеличились наиболее заметно.

В этот список попали Deepal, Lynk & Co, Mazda, Nissan и Audi. Причем разница в динамике между ними колоссальная. Скажем, Deepal за январь – июль 2026-го реализовал в России 941 автомобиль. Годом ранее показатель составлял всего 36 машин – получается рост в 26 раз.

Lynk & Co прибавила десятикратно, доведя продажи до 1907 единиц. Mazda разошлась тиражом в 1925 автомобилей, что в 7,7 раза выше прошлогоднего уровня за тот же период. По сути, эти три марки и обеспечили самую яркую положительную динамику среди всех представленных на рынке.

А вот Nissan и Audi – отдельная история. Обе марки поставляются в страну преимущественно через параллельный импорт, и здесь в игру вступает льготный утильсбор. Дилеры и частные продавцы делают ставку на модели, которые по характеристикам проходят под сниженные ставки. Отсюда и такой ажиотаж.

Целиков обратил внимание на интересный нюанс с китайским Nissan Qashqai. «Потребители заметили "пролезающий под планку" китайский Nissan Qashqai не сразу. Но в последние месяцы его продажи идут на рекорд. За 7 месяцев продано 4276 автомобилей Nissan», – написал он.

В общей сложности бренд Nissan реализовал за отчетный период 4276 машин. У Audi динамика скромнее, но тоже внушительная: рост в 5,4 раза относительно января – июля 2025-го, итог – 7135 проданных автомобилей. Основной интерес покупателей пришелся на кроссоверы Q5 и Q3.

О доступном новом автомобиле, который стоит чуть дороже миллиона, «За рулем» уже рассказывал.