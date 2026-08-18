Назван самый продаваемый электромобиль в РФ

UMO 5 третий месяц подряд является самым продаваемым электромобилем в РФ

В июле 2026-го в России купили 304 электрических кроссовера UMO 5. По данным экспертов « Автостата», которые ссылаются на информацию АО «ППК», эта отечественная модель третий месяц подряд возглавляет рейтинг новых электрокаров. Впервые лидерство ей досталось в мае.

Следом за UMO 5 в списке самых востребованных электромобилей идут две модели бренда Avatr. Кроссовер Avatr 11 был продан в количестве 301 штуки, а купе Avatr 12 – 209. На четвертой позиции обосновался Changan Qiyuan Q05: за месяц реализовано 193 таких машины. Пятерку лидеров закрывает Evolute i-JOY, который нашел 107 покупателей.

Что касается остальных электромобилей, то ни один из них не достиг даже 60 проданных экземпляров за июль. А общий объем рынка новых электрокаров в РФ в прошлом месяце составил 1540 единиц, что на 22,5% больше, чем в июле 2025-го. Если же взять семь месяцев 2026 года, то суммарные продажи достигли 6151 автомобиля – это на 8,7% выше показателя января – июля прошлого года.

Ранее «За рулем» рассказывал, что семейный японский автомобиль сейчас продается в России по цене Гранты.

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