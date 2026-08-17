Бензиновый штиль: когда, наконец, стабилизируется ситуация с топливом на АЗС?

Аналитики назвали сроки решения топливной проблемы на АЗС

Топливный кризис на российских автозаправках может продлиться от двух недель до двух месяцев. Такой прогноз дали ведущие отраслевые эксперты, комментируя текущий дефицит и высокий спрос на бензин и дизтопливо.

По словам ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, одна из причин напряжения – пик отпускного сезона. В беседе с РБК он подчеркнул, что пока автомобилисты активно путешествуют, потребление горючего остается рекордным.

Эксперт уверен, что в ближайшие несколько недель ситуация останется сложной, однако паниковать не стоит. Кроме того, Юшков обратил внимание на роль независимых АЗС: они нередко оказываются единственным источником топлива в удаленных районах, где крупные сети отсутствуют, поэтому их поддержка критически важна для регионов.

Схожей точки зрения придерживается аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман. В интервью Autonews.ru он уточнил, что корень проблем – в просадке переработки нефти. Сейчас, по его оценке, объемы производства сырья почти на четверть ниже нормы, и рынок лихорадит. Для возвращения к балансу необходимо нарастить выпуск как минимум до 90% от обычных мощностей, а также задействовать импортные поставки. Оптимистичный сценарий предполагает, что ремонт большинства нефтеперерабатывающих заводов займет от пары недель до двух месяцев. Кауфман добавил, что если новых атак на предприятия не случится, рынок вполне может прийти в норму в течение этого срока.

Дополнительным успокаивающим фактором станет смена сезона. Оба аналитика сходятся во мнении, что уже с середины осени, когда отпускной ажиотаж спадет, нагрузка на сеть АЗС уменьшится, а баланс спроса и предложения восстановится естественным образом.

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