Этот кроссовер собрал 10 тысяч предзаказов за двое суток после премьеры

Новый кроссовер Freelander 8 получил более 10 тыс. бронирований за 48 часов

Совместное детище Chery и Jaguar Land Rover – кроссовер Freelander 8 – наделало шума еще до официального старта продаж. По информации CarNewsChina, за первые двое суток после открытия приема предварительных заявок дилеры зафиксировали свыше десяти тысяч бронирований. Речь идет именно о предзаказах, а не о реальных отгрузках клиентам.

Цены на новинку уже объявлены. Пятиместная комплектация обойдется минимум в 339 900 юаней, что по курсу на 18 августа примерно равно 4,29 миллиона рублей. Версия с тремя рядами сидений и схемой 2+2+2 стартует с 349 900 юаней – это около 4,42 миллиона рублей.

Под капотом здесь гибридная система, построенная вокруг 1,5-литрового четырехцилиндрового ДВС-генератора и пары электромоторов. Суммарно агрегаты выдают 818 лошадиных сил и 813 Н·м крутящего момента. Кроссовер базируется на 800-вольтовой архитектуре, а энергию запасает батарея CATL Freevoy емкостью 60,3 кВт·ч. На чистом электричестве машина, по заявлению производителя, проезжает 310 км по китайскому циклу CLTC. Восполнить заряд с 20 до 80 процентов можно за 12 минут – правда, при условии зарядки мощностью 6 °C.

Freelander 8

Техническая начинка шасси тоже впечатляет: двухкамерная пневмоподвеска с амортизацией CCD, механическая блокировка переднего дифференциала и задние колеса, которые подруливают на угол до десяти градусов. За мультимедийные возможности отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 8397. В салоне установлены центральный Mini-LED-экран диагональю 15,6 дюйма и потолочный 17,3-дюймовый дисплей для заднего ряда. При этом физические кнопки на передней панели решили оставить.

Всем версиям по умолчанию положена система помощи водителю Huawei Qiankun ADS 5. В списке опций значатся кресла второго ряда с подогревом, режимом «нулевой гравитации» и выдвижными подставками для ног.

Ранее «За рулем» уже рассказывал, как новый кроссовер Geely переносит арктический холод.

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