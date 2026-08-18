Новый кроссовер Geely готов ездить в арктическом холоде

Новый кроссовер Geely Monjaro Plus завели при -50 градусах

Компания Geely выложила ролик, где Monjaro Plus (он же Xingyue L Plus) запускают при −50 градусах, и автомобиль после старта спокойно трогается с места. На деле такая демонстрация – прямая заявка на то, что новинка рассчитана на арктические морозы.

Что именно стоит под капотом у тестового экземпляра, в описании видео не уточняется. Зато ранее в сертификационных бумагах фигурировал 2-литровый турбомотор: его отдача достигает 290 л.с., а средний расход лежит в пределах 7,97-8,15 литра. Плюс для китайского рынка предусмотрен гибрид на базе двигателя того же объема, который работает в паре с 3-ступенчатой трансмиссией. Правда, мощность у такой версии скромнее – 218 л.с.

Габариты у Monjaro Plus такие: длина 4955 мм, ширина 1960 мм, высота 1769 мм. Колесная база – 2900 мм. На выбор предложат диски диаметром 20 или 21 дюйм.

Внешне Plus-версия почти повторяет стандартный Monjaro. Характерная решетка радиатора с вертикальными ламелями осталась на месте, как и вытянутые светодиодные фары с бампером, где сделаны широкие воздухозаборники. Между прочим, кузов обзавелся дополнительными хромированными деталями. А вот интерьер пока держат в секрете – официальных изображений салона не публиковали.

Тем временем китайские кроссоверы в России ставят рекорды продаж — об этом «За рулем» уже рассказывал.

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