В мире эта марка бестселлер, а в РФ — почти на нуле. Почему?

Сергей Целиков: Продажи электрокаров Tesla в России скоро сойдут на нет

Американский бренд Tesla стремительно сокращает свое присутствие в России, причем уже третий год подряд, констатирует аналитик Сергей Целиков.

Присутствие, конечно, неофициальное (таковым оно никогда не было), речь лишь о «параллельных» продажах, однако еще совсем недавно российских покупателей «серых электричек» известного бренда из США было довольно много. По данным эксперта, самым успешным для Теслы в России был 2023 год, когда обладателями новых машин Tesla стали 1257 россиян. Но уже в 2024 году продажи сократились почти вдвое, до 685 единиц.

Tesla Model Y

В 2025-м на учет встало 449 новых автомобилей Tesla, то есть продажи упали еще на 34%. В текущем году тенденция сохраняется: в июле зарегистрировано всего девять новых машин, а с начала года – 89 единиц. Июльское снижение на 80%, а нарастающий итог года сократился на 54%, констатирует Целиков.

«Такими темпами продажи электрокаров Tesla в России скоро сойдут на нет. Две главные причины – утильсбор и китайские конкуренты», – объясняет эксперт.

Ранее «За рулем» рассказал, что в мировом рейтинге продаж за первое полугодие 2026 года первое место заняла Tesla Model Y.