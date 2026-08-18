Названы самые продаваемые автомобили в мире

Топ-10 самых продаваемых в мире моделей в 1-м полугодии 2026 года

По итогам января-июня 2026 года первое место в мировом рейтинге продаж легковых и коммерческих автомобилей заняла Tesla Model Y. Такие данные приводит « Автостат» со ссылкой на focus2move, статистика собрана по 162 странам. Электрический кроссовер поднялся сразу на три позиции, его доля рынка достигла 1,2% (+2,2 п.п.). По регионам картина такая: в Азии рост на 8,4%, в Америке – на 5,2%.

Вторую строчку занимает Toyota Corolla. У нее доля рынка тоже 1,2%, но динамика продаж куда сильнее: плюс 29,5% относительно прошлого года. Причем положительная динамика зафиксирована во всех регионах.

Третью позицию удерживает Ford F-Series: доля 1%, однако продажи упали на 11,7%.

Дальше в десятке расположились знакомые имена. Toyota RAV4 теперь четвертая (-5,3%), Honda CR-V – пятая (-1,6%). Шестое место у Toyota Camry, хотя ее продажи упали на 37,6%. Следом идут Chevrolet Silverado (+1%), Hyundai Tucson (+7,6%), Volkswagen Tiguan (+9,5%) и Kia Sportage (-2,5%).

В сегменте электромобилей Tesla Model Y также удерживает лидерство: доля 8,5% и рост на 24%. Вторую позицию занимает Geely Xingyuan с долей 3%, но ее продажи снизились на 5,3%.

О том, как Волга пытается стать лидером продаж, «За рулем» уже рассказывал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. В строке поиска введите ZR.RU

3. Поставьте галочку напротив Готово – остаемся на связи!