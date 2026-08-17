Волга рвется в лидеры: первые итоги продаж удивили рынок
Первый полноценный месяц торгов марки Volga превратился в настоящий тест-драйв для российского авторынка.
И, судя по цифрам, экзамен сдан: за июль дилеры передали клиентам 435 новеньких кроссоверов и седанов. При этом основная борьба развернулась между двумя паркетниками – модель K50 чуть опередила собрата K40 с результатом 198 против 192 проданных экземпляров. На седан C50 пришлось 45 машин.
С учетом предыдущих поставок общий парк Volga на сегодня впечатляет – 573 автомобиля.
Из них основная доля приходится на все те же кроссоверы: K50 насчитывает 257 регистраций, а K40 – 241.
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