Волга рвется в лидеры: первые итоги продаж удивили рынок

Наши Волги за месяц нашли 435 хозяев, а с учетом отгрузок — уже 573 автомобиля

Первый полноценный месяц торгов марки Volga превратился в настоящий тест-драйв для российского авторынка.

И, судя по цифрам, экзамен сдан: за июль дилеры передали клиентам 435 новеньких кроссоверов и седанов. При этом основная борьба развернулась между двумя паркетниками – модель K50 чуть опередила собрата K40 с результатом 198 против 192 проданных экземпляров. На седан C50 пришлось 45 машин.

С учетом предыдущих поставок общий парк Volga на сегодня впечатляет – 573 автомобиля.

Из них основная доля приходится на все те же кроссоверы: K50 насчитывает 257 регистраций, а K40 – 241.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. В строке поиска введите ZR.RU

3. Поставьте галочку напротив Готово – остаемся на связи!