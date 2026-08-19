«Не спонтанная покупка»: почему россияне стали чаще покупать электромобили

Эксперт Кульдяев назвал самые интересные электромобили

На минувшей неделе в России сменился лидер среди новых электромобилей. По сведениям главы «Автостата» Сергея Целикова, чаще всего покупатели забирали компактный кроссовер Umo 5, который сходит с конвейера столичного завода « Москвич». За семь дней таких машин разошлось 184 штуки.

Вслед за ним расположился Evolute I-Joy из Липецка – это, по сути, прямой конкурент Umo 5 в том же классе. Его результат скромнее: 120 реализованных экземпляров. А замыкает тройку Changan Qiyuan Q05 со 116 продажами. Эта модель попадает в страну через параллельный импорт и на ряде внешних рынков известна как Changan Nevo Q05.

Целиков обращает внимание на проседание линейки Avatr. По его мнению, дело не в отсутствии интереса, а в том, что у дилеров стало заметно меньше таких машин. На упомянутой неделе купили 29 кроссоверов Avatr 11 и 23 фастбека Avatr 12.

«Спрос был и раньше, но предложение продолжает отставать», – комментирует он.

Отдельно эксперт упомянул электрический седан Toyota BZ3, который ввозят в РФ только неофициальными путями. Недельный результат – 27 регистраций, хотя с января модель появилась в базах всего 246 раз. В общем-то, динамика начинает проявляться.

Локализация и субсидии

Михаил Кульдяев, рассуждая о причинах популярности первых двух моделей, не видит в этом ничего удивительного. Обе машины локально собираются и официально представлены на рынке.

«Это локализованные и официально продающиеся в России автомобили. Umo 5 только вышел на рынок с хорошими субсидиями, соответственно, хорошей ценой и батареей, даже более емкой, чем у Evolute I-Joy. Последний же не менее интересен, поскольку помимо локализации и, соответственно, льгот, обладает еще и привлекательными утилитарными качествами. Ну а третье место Changan Qiyuan Q05 – это еще не предел. Это уникальный самородок. Многие из этих машин просто еще не доехали до России. Скорее всего, эта волна даже перекроет успех Umo и Evolute», – заявил Кульдяев «Российской газете».

Правда, Changan Qiyuan Q05 – лишь начало, если верить эксперту. Он называет эту модель первой ласточкой и упоминает новые электрические модели Leapmotor. Скажем, кроссовер A10 при фактическом запасе хода свыше 400 км стоит на 30 тыс. юаней (около 379 тыс. рублей) меньше Changan Qiyuan Q05. Плюс у него есть автопилот.

«Сюда же примыкает Toyota BZ3, которая крупнее упомянутых машин, у которой больше батарейный блок, и которая стоит порядка 3 млн рублей против 1,8 млн – 2,5 млн рублей за других упомянутых игроков», – отметил Кульдяев.

Он уверен: сегмент продолжит расти. Люди в России уже начинают присматриваться к электрокарам и готовятся на них пересесть. Нарастающий поток «серого» импорта, по его мнению, поможет закрыть нехватку «зеленых» машин. При этом эксперт отдает должное Evolute за быстрый вывод I-Joy на рынок, хотя объемов у компании пока не хватает.

«Российский покупатель в итоге получает лучший продукт. Отлично, что Evolute быстро вывел на рынок I-Joy, но компания пока не может давать объемы. Если бы это удалось, многие, возможно, не смотрели бы в сторону параллельного импорта», – добавил Кульдяев.

Параллельный импорт и доступность

Александр Коротков, гендиректор Migtorg, в разговоре с «Российской газетой» объяснил рост продаж довольно просто. По его словам, Umo 5 оказался в плюсе прежде всего потому, что машины физически были на складах. Плюс сыграли роль корпоративные закупки.

«Та же Umo 5, которая собирается на „Москвиче“, оказалась в плюсе исключительно из-за физической доступности на складах в моменте. Ну и корпоративные закупки сыграли свою роль – когда россиянин каждый день видит Umo на улицах в ливрее известного агрегатора такси, ненароком меняется восприятие, бренд в глазах потребителя растет», – отметил руководитель.

Впрочем, сам Коротков не верит в массовый переход на электрокары. Как только топливная ситуация выровняется, многие такие машины, по его прогнозу, окажутся на вторичке, а владельцы вновь пересядут на привычных немцев или японцев.

Игорь Моржаретто, партнер аналитического агентства «Автостат», тоже называет нынешний всплеск ситуативным. Однако это не спонтанная покупка: люди давно обдумывали такой шаг, часто в качестве второй машины, а топливный фон лишь подтолкнул к решению. Сыграло роль и то, что на рынке наконец появились относительно доступные электромобили. За некоторыми уже выстроились очереди – Evolute, к примеру, раскупают еще до выпуска.

Моржаретто допускает, что при стабилизации ситуации с топливом все вернется к обычному росту. Если же нет – спрос на электрокары будет только повышаться, и машины станут активнее ввозить и производить в России. Он напоминает про « Автотор», который собрал крупную партию электроседанов АмберАвто А5: выпущено 600 штук, а до конца 2026 года планируется около 3,5 тысячи. Внимание покупателей сейчас сосредоточено на бюджетных вариантах в районе 2-2,5 млн рублей.

Инфраструктура и прогнозы

Заместитель генерального директора по развитию Punkt E Александр Мироненко считает, что рост продолжится, если сохранятся стимулирующие меры. В том числе – поддержка расширения зарядной сети и устранение барьеров для установки станций. Сегодня в стране уже больше 10 тыс. публичных зарядок.

«Стимулирующие меры могут быть скорректированы для более равномерного распределения субсидий в течение года, но не исчезнут совсем, чтобы не подрывать формирующуюся отрасль», – сделал прогноз специалист.

Ранее «За рулем» рассказывал, в каких регионах страны зарегистрировано больше всего китайских автомобилей.