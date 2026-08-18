Названы регионы с самым большим количеством китайских авто

В Топ-3 городов с наибольшей долей китайской автотехники вошли Москва и Петербург

Парк китайских легковых автомобилей в России насчитывает 3,3 млн единиц техники – это 6,9% от всего количества легковушек в стране.

Но есть 24 российских региона, где этот процент заметно выше, сообщает маркетинговое агентство НАПИ. В этом смысле наиболее выделяются Москва, Севастополь и возглавивший рейтинг Санкт-Петербург, в легковом автопарке которого доля китайских автомобилей уже достигла 11%. Также в агентстве отмечают, что в целом по России автопарк «китайцев» очень молодой.

На машины моложе 5 лет (2022-2026 годов выпуска) приходится 73,9% парка, то есть 2,5 млн авто.

Более детально это выглядит так: ровно четверть всех легковых машин из КНР, зарегистрированных сейчас в России, выпущены в 2023 году. Еще больше – 28,3% – «китайцы» 2024 года выпуска. Доля 2025 года выглядит скромнее, но зато более 26% занимают совсем свежие китайские машины, произведенные в 2026 году.

Ранее «За рулем» сообщал, что Tenet вышел на второе после АВТОВАЗа место по объемам производства.