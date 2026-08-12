Названы лидеры среди российских и китайских автомарок на отечественном рынке

Эксперт Целиков: российские автомарки догнали «китайцев» по продажам в 2026 году

Глава аналитического агентства « Автостат» Сергей Целиков поделился в своем телеграм-канале свежими данными: по итогам января-июля 2026 года автомобильный рынок России практически зафиксировал равенство сил между российскими и китайскими брендами. Пропасть между ними сократилась всего до 2,1 тыс. проданных экземпляров.

В общей сложности за семь месяцев на территории страны было реализовано 730,7 тыс. новых легковушек. Результат на 12,2% превосходит тот, что мы видели годом ранее. Причем отдельно взятый июль и вовсе стал рекордным месяцем для 2026-го: продажи в 122 092 автомобиля оказались на 1,2% выше прошлогодних и на 5% больше, чем в июне (тогда было реализовано 116,3 тыс. шт.).

Статистика июля и семи месяцев

Китайский автопром с начала года показал некоторое снижение. Дилеры смогли продать 298,8 тыс. таких машин, что на 17% уступает динамике прошлого года, а их доля на рынке зафиксировалась на отметке 40,9%.

Одновременно с этим модели под российскими брендами, напротив, резко прибавили – рост на 35%. Всего за семь месяцев покупатели забрали из салонов 296,7 тыс. таких авто, что эквивалентно доле в 40,6%. Правда, как напоминает эксперт, за многими отечественными вывесками скрывается китайское происхождение, и порой вся разница сводится к замене шильдиков и эмблем на кузове.

Расклад сил среди брендов

Безусловным лидером среди китайских марок в России уже который месяц кряду остается Haval с показателем 99,7 тыс. проданных машин и долей рынка 13,6%. За ним следует Geely (45,3 тыс. авто и 6,2%). Замыкает тройку, расположившись на значительном отдалении, Changan – реализовано 28,6 тыс. экземпляров, или 3,9%. В пятерку лучших также вписались Jetour (20,3 тыс., 2,8%) и Jaecoo (14,8 тыс., 2%).

У российских игроков расстановка предсказуемая, хотя и с интересными нюансами. Вне конкуренции Lada, отгрузившая клиентам 182,4 тыс. машин, что составляет почти четверть всего рынка (24,8%). На второй строчке закрепился Tenet – за семь месяцев россияне приобрели 76,5 тыс. таких автомобилей с долей 10,5%. По сути, это продукция Chery, собранная под новой российской маркой.

Третье место досталось Solaris (10,2%), под чьим логотипом на питерском заводе выпускают переименованные модели корейских Hyundai и Kia. Далее в списке идут Evolute (в основе лежат машины Dongfeng) и « Москвич» (клоны китайских JAC и MG). Узнаваемые корейские и китайские корни российской линейки сегодня уже никого не удивляют.

Ранее «За рулем» уже рассказывал о стремительном росте популярности китайских автомобилей.

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