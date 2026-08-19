Запас хода 1000 км: кроссовер популярного бренда получил новую версию

Geely запустил в РФ продажи гибридного кроссовера Geely EX5 в версии EM-R

Китайская компания Geely дала старт продаж новой версии кроссовера Geely EX5 – она называется EM-R и стоит от 3 214 990 рублей с учетом выгод.

По факту это последовательный гибрид, электричка с «удлинителем хода» (REEV — Range Extended Electric Vehicle), где 1,5-литровый ДВС на 99 л.с. не связан с колесами и лишь подзаряжает батарею, которая питает тяговый электродвигатель с показателями 218 л.с. и 262 Нм. Суммарный запас хода – около 1000 км.

Таким образом, это уже третий вариант кроссовера Geely EX5 в РФ. Ранее были запущены чисто электрическая базовая версия EX5, а также последовательно-параллельный гибрид EX5 EM-i.

Что касается нового EX5 EM-R, у него будет две комплектации: базовая Про (Pro) располагает широким комплексом систем безопасности и электронных ассистентов, полным зимним пакетом, а также климат-контролем, адаптивным круизом, аудиосистемой на 6 динамиков, бесключевым доступом, интеграцией смартфонов и возможностью питания внешних устройств и подзарядки других электромобилей. В топ-версии Макс (Max) добавляются электроскладывание зеркал, интеллектуальный дальний свет, система кругового обзора, панорамная крыша с люком и еще ряд функций.

Ранее «За рулем» рассказал, что версия EX5 EM-i получила новую батарею — запас хода там тоже теперь неплохой.