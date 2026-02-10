Популярный кроссовер получит «выносливую» версию для России

Гибрид Geely EX5 EM-i получит в РФ тяговую батарею увеличенной емкости

Российская версия гибридного кроссовера Geely EX5 EM-i будет иметь тяговую батарею увеличенной емкости.

В своем изначальном виде EX5 EM-i продается у нас с ноября прошлого года по ценам от 3,6 млн рублей. Эти подключаемые последовательно-параллельные гибриды могут двигаться как в чисто электрическом режиме, так и использовать 1,5-литровый 99-сильный атмосферник, причем и для движения, и для подзарядки. «Базовая» батарея EX5 EM-i обеспечивает машине суммарный пробег в 943 км (и даже больше) и около 100 км – на чистом электричестве, без включения ДВС.

А что поменяется? Как сообщает источник со ссылкой на данные из обновленного российского ОТТС модели, новый аккумулятор имеет емкость 89,2 Ач, что на на 69,9% больше, чем у стандартного. Новая батарея использует литий-железо-фосфатную электрохимическую пару и весит 225 кг. А ее полного заряда должно хватать уже на 170 км движения в электрорежиме.

Официально обновленная версия для российского рынка еще не анонсировалась, цены не объявлены.

Номинант Гран-при «За рулем» – 2026

По традиции к участию в конкурсе мы допускали только новые модели, без учета рестайлингов. Автомобиль (или автомобили) из этой публикации – в числе номинантов. Насколько он хорош в своем классе? Это мы и хотим узнать с вашей помощью: ПРОГОЛОСОВАТЬ. Кстати, среди тех, кто заполнит анкету голосования, мы разыграем автомобиль Лада Искра.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте