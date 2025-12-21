Экология
Представленный в России кроссовер Geely установил новый рекорд Гиннесса

Geely EX5 EM-i преодолел 1056 км при заряженной батарее и полном баке бензина

Гибридный кроссовер Geely EX5 EM-i установил новый рекорд Гиннесса в Австралии.

Geely EX5 EM-i
Geely EX5 EM-i

Модель продемонстрировала самый низкий уровень расхода топлива среди подключаемых гибридных автомобилей на маршруте из Сиднея в Мельбурн, как сообщили в пресс-службе Geely.

В ходе испытаний, которые контролировались представителями Книги рекордов Гиннесса, Geely EX5 EM-i преодолел 1056 километров при полностью заряженной батарее и полном баке бензина.

Это расстояние сопоставимо с расстоянием от Москвы до Самары, а фактический запас хода превысил заявленный на 12%. Средний расход топлива составил 3,83 литра на 100 км. В Китае Geely EX5 EM-i показал еще более впечатляющий результат – 3,1 литра на 100 км. Гибрид также можно заправлять бензином АИ-92.

Geely EX5 EM-i
Geely EX5 EM-i

Эти результаты подтверждают высокую энергоэффективность гибридной системы EM-i, сочетающей экономичность и динамичность. Она включает 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 99 л. с. с высоким термическим КПД в 46,5% и гибридный электропривод E-DHT 11-в-1 с общей эффективностью 92,5%. Совместно с электродвигателем мощностью 218 л. с. время разгона с места до 100 км/ч составляет всего 8,1 секунды.

Geely EX5 EM-i
Geely EX5 EM-i

Продажи Geely EX5 EM-i в России стартовали 1 декабря 2025 года. Кроссовер доступен в версиях Pro и Max с ценами от 3 569 990 рублей. Стандартная комплектация включает ряд зимних опций, подогрев сидений, обогрев зеркал и систему бесключевого доступа. Топовая версия Max за 3 869 990 рублей имеет дополнительные функции, такие как панорамная крыша и аудиосистема с 16 динамиками.

Источник:  Автоновости дня
Лежнин Роман
Фото:Geely
