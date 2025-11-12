Объявлены цены на кроссовер Geely EX5 EM-i для российского рынка

Цены на гибридный кроссовер Geely EX5 EM-i в РФ начинаются от 3 569 990 рублей

Российским покупателям стал доступен для заказа гибридный кроссовер Geely EX5 EM-i.

Его цены стартуют от 3 569 990 рублей за версию Pro, тогда как топовая комплектация Max обойдется в 3 869 990 рублей. Новинка, построенная на современной модульной архитектуре GEA, использует инновационную гибридную систему EM-i параллельно-последовательного типа.

Ключевое преимущество китайской модели – впечатляющий запас хода, который достигает 943 км по стандарту WLTP. При этом автомобиль может продолжать движение даже при полностью разряженной тяговой батарее.

Гибридный кроссовер Geely EX5 EM-i

Под капотом расположился высокоэффективный атмосферный двигатель 1.5 литра с рекордным термическим КПД 46,5%, который работает в паре с гибридной трансмиссией E-DHT. Совокупная мощность силовой установки составляет 218 л.с., что обеспечивает хорошую динамику: разгон до 100 км/ч занимает всего 8,1 секунды. Автомобиль оснащен надежной литий-железо-фосфатной батареей, которую на быстрой зарядке можно пополнить с 30 до 80% за 20 минут.

Уже в базовой комплектации Geely EX5 EM-i подготовлен к российским реалиям. В «зимний» пакет входят подогревы передних сидений, руля, лобового и заднего стекол, а также форсунок омывателя. Среди прочих адаптаций – увеличенный до 5 литров бачок омывателя и датчик низкого уровня омывающей жидкости.

Производитель предоставляет гарантию – 6 лет или 150 000 км на автомобиль и 8 лет или 150 000 км на тяговую батарею.

Рекомендуем Какое масло заливать зимой?

А летом? Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.



РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

«За рулем» можно читать и в Телеграм