Geely EX5 EM-i: Российский дебют умного гибрида

Компания Geely раскрыла название инновационной модели для российского рынка

Компания Geely готовит к выходу на российский рынок свою первую подключаемую гибридную модель – кроссовер EX5 EM-i.

Новинка символизирует новый подход к мобильности, где главные приоритеты – это высокая эффективность и интеллектуальное управление энергией.

Название модели - EX5 указывает на преемственность с электрическими кроссоверами бренда, а аббревиатура EM-i скрывает два значения. Прежде всего, это Electric Motor Intelligence («Эффективность благодаря интеллекту») – инновационная гибридная система, которая обеспечивает впечатляющую топливную экономичность и увеличенный запас хода. Она работает как параллельно-последовательный гибрид, что позволяет двигаться на чистой электротяге в городе и использовать двигатель внутреннего сгорания для движения и подзарядки в дальних поездках, полностью исключая зависимость от электрической зарядной инфраструктуры.

Geely EX5 EM-i

Второй смысл EM-i – это Explore More Imagination («Выходя за границы воображения»). Философия бренда заключается в том, чтобы сломать рамки привычного, дав водителю настоящую свободу передвижения без ограничений по расстоянию.

Умная система самостоятельно управляет потоками энергии, обеспечивая плавную и динамичную езду, а также высокую безопасность.

Официальные технические характеристики, комплектации и дата старта продаж Geely EX5 EM-i в России будут объявлены компанией позднее.

